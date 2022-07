Mónica Silva, Salomón y Alcántara rechazan iniciativa de Alito Moreno para portación de armas (FOTOS)

Los diputados de Morena, PT y PAN, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Mónica Silva Ruíz y Eduardo Alcántara Montiel criticaron la iniciativa priista para que los mexicanos puedan portar armas en defensa personal, pues advirtieron que desatará más violencia en el país.

En entrevista, Céspedes Peregrina recalcó que se tiene que frenar la violencia en el país de manera correcta a partir de leyes constitucionales y no ocupar estas mismas para provocar más violencia, pues destacó que esta iniciativa no llegará a ser del agrado de gran parte de la ciudadanía.

A la vez, insistió que esta iniciativa priista no será avalada al menos en Puebla y por lo tanto tendrá una serie de señalamientos que deberán tomarse en cuenta para cuando sea evaluada en la Cámara de Diputados.

Mientras que Silva Ruiz ironizó con la propuesta de Moreno, insistiendo que es una iniciativa que puede provocar desconcierto, pues no cree que se pueda frenar la violencia con más violencia.

“Yo opino que debió haber sido una broma, no creo que lo vaya a concretar en la realidad. No tengo mucho qué opinar. No podemos pensar que con más violencia se pueda arreglar el problema de la violencia. Tenemos que trabajar en prevención, en reconstruir el tejido social, tenemos que pensar en fomentar la cultura de la paz”, mencionó la petista.