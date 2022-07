Oficial, el "pueblito" del penal de San Miguel fue destruido este 30 de junio: Barbosa

El "pueblito" del penal de San Miguel oficialmente fue destruido este 30 de junio, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien reprochó que sus tres anteriores secretarios de Seguridad Pública, lo hayan engañado en sentido de que aseguraron que ese espacio ya había sido eliminado.

En conferencia el titular del Ejecutivo comentó que finalmente esos espacios de privilegios que tenían reclusos fueron derrumbados, en donde había más de 100 cuartos, un gimnasio, prostitución y venta de sustancias ilícitas que fue creciendo durante muchos años dentro de la cárcel de Puebla.

El mandatario reprochó que los tres ex secretarios de Seguridad Pública que ha tenido en su administración hayan desobedecido sus órdenes de acabar con ese tema totalmente y lo engañaron al mencionarle que todo estaba destruido cuando no era así.

"Ayer concluyó por fin la destrucción del Pueblito, donde me han ido cambiando las cifras, donde resulta que había más de 100 cuartos, departamentos, gimnasios que se construyeron adentro por años, como espacios de prostitución, todos los que han sido los secretarios me desobedecieron y me engañaron, todos dijeron que ya estaba destruido, pero no", sentenció.