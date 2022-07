La 4T será feminista; mujeres pelearán por un lugar en el proceso para consejeros de Morena

Al grito de “la 4T será feminista o no será” un grupo de mujeres militantes de Morena dejaron claro que pelearán por un lugar en el proceso de selección de consejeros estatales, sin embargo, no dijeron contra quien era el grito de guerra.

#Politikon | @RiveraVivanco_ ex Presidenta Municipal de #Puebla no expresó aspiraciones a la dirigencia estatal de @MorenaEnPuebla no se puede hacer campaña ni manifestar intención del voto ya que acaba de arrancar el proceso de afiliación #MORENA pic.twitter.com/GXq0mq00NH