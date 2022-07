Mujeres morenistas perfilan a Claudia Rivera para la dirigencia estatal en Puebla (FOTOS Y VIDEO)

La ex presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco dejó entrever sus intenciones de buscar la dirigencia estatal de Morena al exhortar a la participación de las mujeres en el proceso, mientras que Socorro Quezada reprochó que en ésta no se haya aplicado el criterio de alternancia de género.

#Politikon | @RiveraVivanco_ ex Presidenta Municipal de #Puebla no expresó aspiraciones a la dirigencia estatal de @MorenaEnPuebla no se puede hacer campaña ni manifestar intención del voto ya que acaba de arrancar el proceso de afiliación #MORENA pic.twitter.com/GXq0mq00NH