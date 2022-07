Alejandro Carvajal Hidalgo aclara que no irá por la dirigencia de Morena en Puebla (VIDEO)

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo aclaró que no irá por la dirigencia de Morena en Puebla, pues destacó que en su partido no se pueden tener dos cargos públicos a la vez, por lo que se mantendrá en su puesto en el Legislativo Federal.

En entrevista, Carvajal Hidalgo confirmó que no participará en el proceso de elección como consejero estatal, ni tampoco buscará ser el próximo líder de Morena en Puebla.

“Mi compromiso es no participar, es indeclinable, me han pedido muchos que participe; creo que tengo que ser congruente con lo que dice la Constitución y nuestro presidente sobre que no podemos tener dos cargos públicos a la vez” reveló el morenista.