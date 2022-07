Barbosa da luz verde a su gabinete para que se destapen por la gubernatura de 2024

El gobernador dijo que él no dirá ningún nombre ni tiene preferidos, por lo que los conminó a hacer públicas sus aspiraciones y promoverse dentro del marco legal

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio luz verde a todo aquel perfil que pretenda competir por la gubernatura en 2024 a que hagan oficial su aspiración y comiencen con su promoción personal; aunque sentenció que él no dará nombres o destapará a algún perfil.







Exactamente a dos años de que se lleve a cabo la elección federal, estatal y municipal, el titular del Ejecutivo consideró que existen dos “perfiles altos” poblanos que van adelantados en el tema de colocarse como una de las opciones para tomar su lugar en Casa Aguayo en el sexenio 2024-2030.

Ante ello, inauguró la carrera por la gubernatura al llamar a todos los aspirantes a sucederlo en el cargo para que se destapen oficialmente y comiencen a trabajar en dar a conocer su imagen dentro de los términos de ley respectivos, para que no haya una competencia desleal y construyan un proyecto rumbo a la próxima elección.

Añadió que él como gobernador de Morena no será el encargado de presentar o dar a conocer algún perfil, ya que en varias ocasiones ha reiterado que no incurrirá en las actitudes de los ex gobernadores, especialmente del PAN, que desde mucho tiempo antes de la elección, ya tenían ‘dados cargados’ a un perfil.



“Si alguien piensa que yo voy a presentar nombres, según la especie puede prever de que el gobernador dé nombres para que desarrollen actividades, se equivocan. Yo soy cuidadoso, tengo experiencia de manejo político (…) quiero decir a todas las gentes de mi gobierno o quienes no sean de mi gobierno y esperen alguna referencia, que ya expresen si es que así quieren, sus aspiraciones públicas, que ya lo hagan”, dijo.



Pide Barbosa promoverse sin violar la ley

Barbosa Huerta añadió que todos los aspirantes a tomar su lugar deberían comenzar a promover su imagen dentro de lo que dicta la ley para participar en el proceso electoral del 2024, además de aclarar posibles señalamientos de corrupción que tengan en contra, pues señaló que alguien que pretenda ser gobernador no debe tener problemas legales.



“Les digo a todos quienes tengan aspiraciones legítimas, que en el marco de la ley den a conocer dichas aspiraciones, se promuevan, hagan en la sociedad un trabajo de promoción limpia, que acrediten que su conducta es de buena fe en la sociedad, de aportación, que no están vinculadas a ningún hecho delictivo”, apuntó.



En ese sentido, será en las próximas semanas o meses que diferentes perfiles comiencen a destaparse para contender para este cargo, entre los que suena el diputado federal y coordinador de la Bancada de Morena en el Congreso de la Unión, Ignacio Mier Velazco; el senador Alejandro Armenta Mier; y el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano entre otros.