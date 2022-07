Eduardo Rivera quiere ser candidato a gobernador desde el primer día que fue alcalde: Barbosa (VIDEO)

"Eduardo Rivera quiere ser candidato a gobernador desde el primer día que fue alcalde", sentenció el gobernador Miguel Barbosa Huerta respecto a la aspiración de otro perfil que contenderá para la gubernatura de Puebla en 2024.

En conferencia el titular Ejecutivo comentó que el llamado que hizo ayer para que perfiles hicieran oficial sus aspiraciones a un cargo en 2024, era para gente de Morena no de otros partidos como el PAN y el PRI.

Más allá de eso expresó que el presidente de la capital, Eduardo Rivera desde el primer día de su administración pretende ser gobernador del Estado y sus acciones y eventos van enfocados en lograr posicionarse como una alternativa para el electorado.

"Yo me referí a los que busquen un puesto de elección por Morena, no en el PAN o en el PRI y bueno Eduardo Rivera quiere ser candidato a gobernador desde el primer día que fue alcalde, ¿alguien piensa que no?, ¿ustedes le creen a Lalo en ese sentido de que está dedicado a otra cosa que no sea a la búsqueda de un posicionamiento político para ser candidato del PAN?”, manifestó.