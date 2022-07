Eduardo Alcántara critica destape de Sergio Salomón: fue prematuro su pronunciamiento (VIDEO)

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Eduardo Alcántara Montiel, señaló que es prematuro el pronunciamiento del diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina sobre su aspiración por la gubernatura de Puebla en las elecciones de 2024.

En entrevista, el panista mencionó que la declaración del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal está sujeta al anuncio del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para destapar los intereses políticos de los diversos personajes en la entidad de cara a las elecciones del 2024.

“Yo lo que creo es que a mi punto de vista es un arranque muy prematuro, a mi consideración personal, pero me queda claro que son los tiempos de Morena, el gobernador dijo que quien quisiera moverse pues que lo hiciera; me queda claro que esta dinámica la impone Morena y la respeto, es parte de su proceso y yo no puedo decir mucho al respecto”, advirtió Alcántara Montiel.