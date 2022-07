“Eduardo Rivera quiere ser candidato a gobernador desde el primer día que fue alcalde, ¿alguien piensa que no?” (FOTOS Y VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el alcalde Eduardo Rivera Pérez desde el primer día de su administración municipal ha pretendido competir para tomar su lugar en 2024, más allá de que el edil no ha aceptado formalmente sus aspiraciones para este cargo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo explicó que el llamado que hizo el pasado lunes para que aspirantes a gobernador hicieran oficiales sus intereses, iba dirigido a militantes de Morena, no del Partido Acción Nacional (PAN) o del Revolucionario Institucional (PRI).

No obstante, el mandatario sentenció que más allá de que Rivera Pérez no se ha pronunciado como aspirante al cargo en 2024, su enfoque principal es conseguir un posicionamiento político dentro de los poblanos para tomar su lugar en Casa Aguayo.

Incluso Barbosa Huerta cuestionó si alguien realmente cree que el presidente municipal no aspira al cargo de gobernador de Puebla en la gestión 2024-2030, tema que, aseguró, dejó en claro desde el día uno de su administración.

“Yo me referí a los que busquen un puesto de elección por Morena, no en el PAN o en el PRI; y bueno, Eduardo Rivera quiere ser candidato a gobernador desde el primer día que fue alcalde, ¿alguien piensa que no?, ¿ustedes le creen a ‘Lalo’ en ese sentido, de que está dedicado a otra cosa que no sea a la búsqueda de un posicionamiento político para ser candidato del PAN?”, dijo el gobernador.