Mario Delgado justifica denuncia de Ignacio Mier vs Barbosa; pide dirimir conflicto sin dañar a Morena

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo aseguró que la denuncia que puso el coordinador de los diputados federales morenistas, Ignacio Mier, es respuesta a las acusaciones que han hecho en su contra y su familia.

De acuerdo a información de Reforma, el líder morenista reconoció que existen diferencias entre ambos políticos poblanos, tras las denuncias interpuestas por Mier Velazco en contra de Barbosa Huerta, así como del senador Alejandro Armenta, el fiscal Gilberto Higuera y el ex titular de la UIF, Santiago Nieto

En conferencia de prensa, Delgado señaló que tendrán que ser el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el coordinador de los a diputados federales del partido, Ignacio Mier Velazco, quienes tengan que arreglar las diferencias entre ellos.

En este sentido señaló que las autoridades correspondientes tendrán que ser las encargadas de resolver las averiguaciones que se realizan, destacando que no deben presentarse abusos de poder.

Esto al considerar que están fundadas las denuncias presentadas por parte del diputado federal, ya que los señalamientos hechos en su contra han pasado a afectar a su familia.

"Que diriman sus diferencias y recurran a las instancias correspondientes. Evidentemente hay una confrontación, no podemos decir que no, no queremos que esto afecte al proceso interno de renovación", añadió.