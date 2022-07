Agustín Guerrero, operador barbosista, confirma su registro para ser consejero de Morena

El morenista Agustín Guerrero confirmó su participación en la contienda para ser uno de los 75 consejeros hombres que se elegirán el próximo 30 de julio, toda vez que reveló que ya se registró para aspirar al cargo como parte del proceso de elección del próximo dirigente estatal de Morena en Puebla.

El ex perredista señaló en entrevista que espera que el proceso de renovación de la dirigencia cuente con una buena participación por parte de la ciudadanía militante del partido que se haya afiliado en tiempo y forma; además señaló que se está preparando la organización que se llevará a cabo en las distintas sedes de votación que se habilitarán en los 15 distritos, y que él ya se encuentra registrado en el proceso.

“Yéndonos paso a paso yo te diría que yo voy a participar en el proceso; ya me he registrado como precandidato a este proceso y vamos a ver el resultado que se dará posteriormente a la elección de finales de este mes”, reveló Guerrero.

A la vez, adelantó que se espera que por cada distrito haya alrededor de 10 mil boletas por cada uno de los 15 distritos federales de la entidad poblana donde se llevarán a cabo las votaciones, por lo que indicó que habrá una alta participación por lo que se sigue trabajando en la logística.

Por otra parte, mencionó que respeta la diversidad de grupos que se están conformando de cara al perfil que ocupará la dirigencia del partido lopezobradorista; sin embargo, no compartió que cada uno de ellos priorice sus intereses personales por encima de los de la fuerza política.

“Yo respeto mucho a todos los compañeros y compañeras, me parece que es natural el agrupamiento; en todo proceso social uno tiende a juntarse con quien coincide, con quien simpatiza. Lo que no se vale es que haya grupos que busquen su beneficio particular abusando de la confianza y de los propósitos del partido. Entonces hasta ahora he encontrado diversos puntos de vista, pero coincidimos en los centrales”, dijo.