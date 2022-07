Consejería Jurídica colaborará para que aprueben el reservar asientos para mujeres en el transporte

La Consejería Jurídica colaborará para que se aplique la reforma a la Ley de Transporte en sentido de que se reserve un asiento especial para mujeres a fin de prevenir casos de acoso sexual en unidades de este tipo de servicio.

En conferencia el mandatario reconoció que está a favor de esta propuesta, aunque comentó que debe ser una realidad de aprobarse el viernes en la sesión del pleno en el Congreso de Puebla, y ni quedarse en un tema de discursos.

Añadió que ya hubo previamente un tema similar que no pudo ser implementado, por lo que pidió a los diputados que impulsaron esta propuesta que esté bien construida para que pueda ser implementada con efectividad.

"Si me gusta, pero que esté completa, no sea que se apruebe y no sirva de nada, que no se pueda cumplir verdad, que haya imposible cumplimiento porque entonces sería una forma legal declarativa o esos derechos del transporte que tienen y que es de imposible cumplimiento", apuntó.