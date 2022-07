Sergio Gutiérrez frena versiones y reitera apoyo total de bancada de Morena a Nacho Mier

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna acalló versiones de que buscará la coordinación de la bancada de Morena en San Lázaro, y refrendó todo su apoyo y lealtad a Ignacio Mier Velazco como jefe de los legisladores federales de la 4T.

En un video difundido la noche de este viernes en sus redes sociales, Gutiérrez Luna destacó que los diputados de Morena saben del trabajo, de la historia, de la honorabilidad y del compromiso con la cuarta transformación, que tiene el poblano Nacho Mier, esto como un claro mensaje para los detractores políticos del coordinador de los diputados.

Con esto, el presidente de la Cámara de Diputados acalló versiones periodísticas que apuntaban un supuesto rompimiento con Mier Velazco.

“Tu coordinador Nacho Mier estás haciendo un gran trabajo, un trabajo abierto, generoso, sensible, donde escuchas, donde incluyes y no es momento y no es momento para distraernos con otros temas”, señaló Gutiérrez.