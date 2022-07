Alejandro Carvajal asegura dejar su cargo si lo amenazan políticamente por su activismo

El diputado Alejandro Carvajal aseguró que sería capaz de dejar su puesto en el Congreso de la Unión si es que alguien lo amenaza políticamente por su activismo a favor de las causas sociales como los tarifazos al agua o el cobro del DAP.

En entrevista, destacó que prefiere defender a la gente contra todo tipo de abusos de autoridad, como el que se presenció en el pleno del Congreso Local el pasado viernes.

“Yo me voy a enfrentar a las autoridades de manera pacífica siempre ante las ilegalidades. Les regalo mi cargo, se los regalo a los de Morena, no me interesa, si es que me piden que deje de luchar a favor de la ciudadanía. Dejo los cargos para luchar por la ciudadanía” advirtió Carvajal.