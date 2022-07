Ayuntamientos que no retiren espectaculares en zonas verdes incurren en delitos: Medio Ambiente

Beatriz Manrique Guevara, titular de la Secretaría de Medio Ambiente advirtió que los ayuntamientos de la zona metropolitana que no retiren los espectaculares ubicados en zonas verdes de carácter municipal, incurren en delitos de omisión.

En entrevista, detalló que de acuerdo a la nueva actualización de la Ley de Contaminación Visual, los gobiernos municipales ya tienen las facultades para retirar estructuras irregulares para publicidad ubicadas en avenidas bajo su jurisdicción.

Señaló que los ayuntamientos no solo tienen el permiso para expedir concesiones para la instalación de estos espectaculares, sino también para retirar los que no cuentan con sus papeles en regla.

"Los municipios tienen sus obligaciones, así como tienen las facultades para emitir permisos, tienen obligaciones de no permitir ilegalidades, no estructuras en los techos y en áreas verdes (...) si no se ejerce el gasto se consiente una ilegalidad, no es un tema sencillo, todo mundo debe hacer lo que marca la ley".