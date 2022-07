Canacintra reconoce gasto por aumento al agua: tiempo dirá si valió la pena el tarifazo

El incremento en los costos por el suministro de agua impactará al bolsillo de los empresarios dedicados a la industria, pero no se verá como algo perjudicial en caso de que se mejoren las condiciones del servicio, por lo que el tiempo decidirá si fue o no una buena decisión, mencionó el presidente de Canacintra, Luis Espinosa.

En rueda de prensa Espinosa Rueda señaló que siempre y cuando se vea reflejado el aumento en la tarifa del agua en un mejor servicio, no se considerará como un costo, sino como un beneficio, pero las críticas empezarán en caso de que a pesar del alza el servicio continúe teniendo deficiencias.

En este sentido, recalcó que el incremento en los precios afectará desde un inicio al bolsillo de los empresarios, pues muchos de ellos utilizan el agua como una de sus materias primas, pero están dispuestos a contribuir con este incremento, siempre que sea tangible una mejora en el suministro.

Por lo que dijo que sólo con el tiempo se podrá juzgar si el aumento y todo lo que conlleva fue atinado o no, ya que el suministro de agua es una de las situaciones que pedían sus agremiados que mejorara.

“Un alza en la tarifa tiene un impacto al bolsillo inmediato, vamos a pagar más por el mismo servicio, ahí está el tema; todo es tan caro como el servicio que recibes, si el alza no se refleja con una mejora en el servicio, si no se reduce el agua que se pierde por fugas y no se regulan las tomas clandestinas, entonces sí va a impactar”, dijo.