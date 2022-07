Los culpables poco a poco han estado cayendo; dice la madre del niño José Luis Tehuatlie fallecido en Chalchihuapan

Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie, reveló que no ha habido avances en el homicidio de su hijo y comentó que entregaron un oficio a la administración estatal, pero el gobernador Miguel Barbosa Huerta no los ha recibido ni tomado en cuenta.



#Entérate | A 8 años del acontecimiento, Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie, niño fallecido en el operativo de Chalchihuapan, manifiesta que tanto ha pedido a la justicia divina que los culpables poco a poco han estado cayendo #Puebla pic.twitter.com/1BeWtYevNk

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) July 19, 2022

En entrevista, la afectada exigió justicia a 8 años de la muerte de su hijo tras recibir un impacto de una bala de goma, en un acto represivo por parte de la policía estatal durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle en Chalchihuapan.

Ante esto declaró que no quiere que se repita el acto y que de cierta forma confía en la justicia que imparten las autoridades, pero también confía en la justicia divina.



“Tanto le he pedido a Dios que haga su justicia divina y poco a poco han estado cayendo los responsables del homicidio de mi hijo” advirtió la madre.



A la vez, dijo encontrarse agotada durante todos estos años de impunidad y señaló que el ex director Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas no ha escapado de la justicia, aunque no ha sido la de las autoridades.