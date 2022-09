Carvajal pide a Morena se reflexione sobre la elección del Consejo Nacional (VIDEO)

El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo pidió a Morena que se reflexione sobre la elección del fin de semana, pues afirmó que se corre el riesgo de que el partido se vuelva burocrático y se aleje de la gente.

El riesgo que puede existir ahora en #Morena después de darle participación a los Gobernadores es de que ya no participe la ciudadanía: @acarvajalh #Puebla pic.twitter.com/zc2nRlsciG

En entrevista, el morenista reconoció que en el mitin del sábado se puso orden en el partido, pero se podría caer en olvidar el papel de la gente que aspire a ser parte de Movimiento de Regeneración Nacional.

“La formación política tiene que venir de abajo, si no viene de abajo se corre el riesgo de que el partido se vuelva burocrático y no crece, y se queda levita do en una burbuja de unos pocos” indicó el legislador en San Lázaro.