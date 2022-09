Sergio Salomón pide a Lalo ‘ajustarse el cinturón’ y destinar más recursos en materia de seguridad (VIDEO)

La administración de Eduardo Rivera debe 'ajustarse el cinturón' y destinar los recursos de sus eventos matutinos al tratamiento de la seguridad en la ciudad, replicó el presidente del Congreso Sergio Salomón Céspedes después de que el alcalde pidió que regrese el subsidio del Fortaseg.

En entrevista, el morenista reconoció que los llamados del panista a los legisladores federales para que regrese el Fondo para la Seguridad bajo el argumento de fortalecer al municipio en este ámbito es legítimo, sin embargo, esto no lo inhibe de cumplir con sus responsabilidades en el tema.

Y es que mencionó que lo que está haciendo el panista es escudarse, toda vez que cuando se postuló a la candidatura por la alcaldía de Puebla capital conocía con precisión que el recurso del Fortaseg ya era inexistente, por lo que desde el inicio sabía las responsabilidades que tenía que cumplir y la carga de trabajo a la que debería de responder.

“No pueden acusar que faltan recursos porque ellos ya sabían que no había ese programa cuando decidieron ser candidatos y cuando fueron electos. Entonces no pueden acusar que no sabían a lo que se enfrentaban. Ellos hicieron las promesas, fueron a lo que se comprometieron a hacer, sabían a lo que le entraban y hoy es importante que respondan a lo que ellos se comprometieron”, sentenció.