Reformas al Poder Judicial no tienen dedicatorias para nadie: Céspedes Peregrina (VIDEO)

Las reformas al Poder Judicial no tienen ninguna dedicatoria especial en contra de alguien, toda vez que sólo buscan mejorar sus operaciones, afirmó el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El líder del Poder Legislativo calificó como un acto de justicia la propuesta que fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, toda vez que se pretende generar un fortalecimiento y mejores condiciones de transparencia dentro del sistema judicial.

De igual manera indicó que en el primer análisis que se hizo sobre la reforma constitucional se encontraron distintos puntos positivos, negando que esta tenga un interés oculto para afectar a un grupo.

Asimismo descartó que esta también tenga vicios escondidos que puedan significar la generación de un negocio a favor de alguien, toda vez que se trata de una iniciativa para hacer cambios generales en beneficio de los poblanos.

“Es una reforma que no trae nada de fondo o doble fondo, no trae ningún tipo de negocio o algo que beneficie a particulares (…) no hay ningún tipo de dedicatoria, es una regla general y va dirigida al Poder Judicial.”, dijo.