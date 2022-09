Barbosa pide una amplia discusión de todos los sectores para despenalizar el aborto en Puebla (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa señaló que el tema de la despenalización del aborto va más allá de las instituciones políticas, sino que compete a toda la sociedad, por lo que es necesario que se abra el debate entre todos los actores de la sociedad lo antes posible y se tiene que resolver con madurez.



#Politikón| ??? @MBarbosaMX aseguró que la despenalización del aborto se tiene que discutir lo antes posible y su administración lo impulsará #Puebla

En rueda de prensa Barbosa Huerta mencionó que no es solo sentarse con un grupo de personas, sino que es un debate que se tiene que abrir con todos los sectores de la sociedad, también mencionó que no es necesario que algunos grupos violenten esta situación, pues de esa manera no se llegara a un acuerdo.

En este sentido, el mandatario mencionó que la despenalización del aborto es un tema que no es solo competencia de las fuerzas políticas, por lo que pidió el diálogo y el debate entre todos los actores que conforman la sociedad, pues dijo que la entidad esta preparada para manejar el tema con madurez.



“En el día de la interrupción legal del embarazo es un asunto que ya debe tratarse en la entidad, debe abrirse un debate ordenado, es un asunto que no es una lucha de un grupo específico, es de toda la sociedad y hay que asumirlo como un debate formal, Puebla está preparada para resolver sus cosas con madurez”, dijo.



Asimismo, el gobernador mencionó que ya se dio un paso muy grande en la lucha por la despenalización del aborto, ya que en su gobierno ninguna mujer ha sido criminalizada por haber interrumpido de manera legal el embarazo, como ocurría con el modelo legal que había antes.

Hay que recordar que las poblanas ocupan el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a más interrupciones legales del embarazo que se han registrado en la Ciudad de México, pues desde 2007 se tiene registro de que se han realizado mil 585 abortos legales en dicha demarcación.

Actualmente en el país hay nueve entidades en donde el aborto está permitido, aunque las normas cambian dependiendo de la demarcación, pero estas son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.