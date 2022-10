Acudí al evento de Morena en Tehuacán porque simpatizo con el movimiento lopezobradorista: Antonio Martínez (VIDEO)

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, afirmó que acudió al mitin de Morena el domingo en Tehuacán por simpatizar con los valores del partido obradorista.

A pregunta expresa de si la presencia del secretario en el evento morenista en Tehuacán tenía que ver con sus intereses políticos en el 2024, Martínez indicó que comulga con los valores de la fuerza política.

“Fui de simpatizante y comulgo con la ideología de honestidad, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ese fue mi fin de asistir al evento de ayer domingo” aseguró.