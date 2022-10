Garci-Crespo niega promoción a Sheinbaum pese a eventos de barbosistas el fin de semana

La dirigente de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, rechazó que promocionen a Claudia Sheinbaum, pese a que el pasado domingo la dirigencia y perfiles barbosistas tuvieron cuatro eventos en diferentes municipios del estado.

En entrevista, la dirigente estatal negó que desde Puebla se esté pidiendo el voto por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, sin embargo, afirmó que es un perfil que le gusta.

“En realidad no, no estamos llamando al voto, solamente se está diciendo que es el momento de las mujeres. De hecho, Claudia es un perfil que me gusta, está teniendo un buen crecimiento” aseguró.