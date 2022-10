Nacho Mier realiza asamblea informativa de la Reforma Electoral en Tehuacán

Durante este domingo arribó a Tehuacán el coordinador de la bancada de diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco para tratar el tema de la Asamblea Informativa de la Reforma Electoral.



#Politikón | El Coordinador de la bancada de Morena en @Mx_Diputados @NachoMierV presidió en #Tehuacán la Asamblea informativa para la Reforma Electoral donde reiteró la necesidad de tener un #INE más barato #Puebla pic.twitter.com/tjN8nvSwFD

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 23, 2022

En su intervención, Mier Velazco, refirió que uno de los proyectos que se tiene es reducir el número de diputados a nivel nacional, dónde existen alrededor de 500 y se prevé tener 300, con ello lograr bajar el gasto de la federación.

Asimismo, comentó que sale muy caro mantener al Instituto Nacional Electoral (INE), pues destinan al menos 12 mil millones de pesos anuales cuando no hay elecciones, los cuales no se justifican los gastos, además los directivos no transparentan su sueldo.

Por lo anterior es prioritario que se tengan organismos electorales ciudadanizados, es decir que los integrantes del INE, sean elegidos por el pueblo y dejé de convertirse en una mafia que no se transparentan nada.

Finalmente, agradeció el apoyo de los ciudadanos de Tehuacán por acudir a la asamblea informativa, dónde los asistentes mostraron su apoyo para que participe en la contienda electoral para la gubernatura de Puebla en el 2024.

Durante la intervención del diputado federal, una ciudadana se acercó para pedirle apoyo, ya que es de escasos recursos, está a cargo de un menor de edad y nadie lo ha apoyado. Ante esto, Mier Velazco se comprometió a brindarle apoyo.