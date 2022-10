Aunque me ataquen por promover la Reforma Electoral no me van doblar: Nacho Mier en Asambleas Regionales (FOTOS Y VIDEOS)

Durante el fin de semana, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco encabezó las Asambleas Informativas para la Reforma Electoral en municipios como Teziutlán, Tehuacán, Aljojuca y Esperanza en donde expuso que esta iniciativa busca un INE ciudadanizado y que no le cueste millones de pesos a los mexicanos, aunado a que aseguró a que pese a los ataques en su contra por ser la cara visible de los legisladores de Morena y promover estas modificaciones a la Constitución no se doblará.

? #Política | Nos van atacar por promover la Reforma Electoral, pero no me voy a doblar, aseguró @NachoMierV , presidente de la Junta de Coordinación Política de la @Mx_Diputados . pic.twitter.com/ngv1Iwd79e

Durante el fin de semana y ante cientos de poblanos, el coordinador de los diputados federales de Morena aseguró que con la Reforma Electoral se pretende reducir las prerrogativas de los partidos políticos y redirigir el dinero a rubros como salud y apoyos sociales.

Fue la tarde-noche del viernes cuando Ignacio Mier acudió al municipio de Teziutlán en donde detalló que lo que se busca con estas modificaciones a la ley es que, entre otras cosas, los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sean electos democráticamente y dejen de ser cuotas de los partidos políticos.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados refirió que el próximo año se tienen que renovar a cuatro consejeros electorales y aunque Morena podría hacer válida su mayoría legislativa para designarlos, lo que busca la bancada que encabeza es realizar las modificaciones a la ley que permitan democratizar y ciudadanizar al INE.

En su mensaje Mier Velazco dijo que, como coordinador de la bancada de Morena tiene la responsabilidad de ser la voz y la cara visible de los legisladores lopezobradoristas promoviendo esta reforma a la Constitución del país.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados refirió que al haber intereses políticos y económicos de por medio, ha sido blanco de ataques por realizar su labor de promover dichas reformas a la ley.

“No es fácil, se los confieso, hay muchos intereses. Nos van atacar, a mí me atacan porque yo tengo la responsabilidad de encabezar la voz de nuestro movimiento, de Morena, la cara de los diputados y diputadas de Morena soy yo, pero no me voy a doblar, ya se los dije yo soy quijada de piedra, yo aguanto (...) no nos van a doblar", destacó Ignacio Mier.