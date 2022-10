Barbosa lamenta las declaraciones de Cruz Lepe sobre infiltrados a grupos feministas

El gobernador Miguel Barbosa Huerta lamentó las declaraciones del secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe acerca de que tienen infiltrados a grupos feministas, hecho que también lo exhibió como incapaz para desempeñar el cargo que ostenta.

El Ejecutivo estatal dijo que las declaraciones del funcionario municipal exhibieron la forma en la cual se está intentando gobernar desde el Ayuntamiento de Puebla.

En este sentido recordó que este tipo de conductas no se encuentran permitidas en la administración que él encabeza, por lo que se hubiera tomado una decisión distinta a la de mandar a Cruz Lepe a un curso.

"Si un servidor público de mi gobierno cometiera un error así, yo no lo mando a ningún curso, para que llegue a las 8 de la mañana con su torta y salga a las 6 de la tarde ya con sus dos comidas y su colación no, es que no es capaz para desempeñar el cargo ", declaró.