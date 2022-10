Declaraciones de Cruz Lepe exhiben su incapacidad como funcionario: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que el secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe, exhibió que es incapaz de ocupar el cargo que desempeña, tras revelar que tiene infiltradas en grupos feministas.

El mandatario estatal consideró como un hecho grave las declaraciones del funcionario municipal, indicando que estas dejan entrever la forma en la cual se encuentra trabajando la administración municipal.

Asimismo, puso en duda la forma en la que se manejó el asunto, aseverando que desde su gobierno se habría actuado de una forma diferente al no permitirse ese tipo de conductas.

Esto debido a que el Ayuntamiento de Puebla determinó enviar a cursos de perspectiva de género a Cruz Lepe, lo cuales el mandatario consideró que no serán suficientes para poder ayudar al funcionario municipal.

Por ello es que Barbosa Huerta afirmó que las declaraciones del titular de la Segom, únicamente sirvieron para exhibir que no se encuentra capacitado para poder desempeñar el cargo que tiene.

“Si un servidor público de mi gobierno cometiera un error así, yo no lo mando a ningún curso, para que llegue a las 8 de la mañana con su torta y salga a las 6 de la tarde ya con sus dos comidas y su colación no, es que no es capaz para desempeñar el cargo“, declaró.