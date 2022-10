Alcántara disiente de sus compañeros de bancada y asegura que él no se escuda en pancartas vs la GN (FOTOS Y VIDEO)

El coordinador legislativo del PAN, Eduardo Alcántara evidenció un nuevo desencuentro con su bancada, pues criticó que los otros diputados de su partido como Mónica Rodríguez Della Vecchia, ‘Lupita’ Leal y Oswaldo Jiménez fueran a protestar en el evento previo a la aprobación de la Reforma a la GN, ya que dijo que no necesita esconderse detrás de pancartas para expresar su rechazo a la propuesta.

En entrevista, el panista aseguró que el no acudir a la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López fue un acto de protesta, pues dejó en claro que acudir a la ceremonia no era una obligación de su cargo, por lo que únicamente asistió a la sesión extraordinaria para votar en contra de la minuta constitucional.

“Esto se trata más bien de que yo cumplí con una obligación que es asistir a la sesión, el otro era un evento que era un show, sé que algunos de mis compañeros decidieron salir a manifestarse, lo platicamos y estuvimos de acuerdo en que algunos fueran. La línea del Comité Nacional era no asistir y no fijar posición, si se dan cuenta nadie dio posicionamiento en el evento. Yo no necesito esconderme detrás de una pancarta para decir de frente lo que sí puedo decir”, aseguró el coordinador panista.