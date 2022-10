Diputados locales celebran salida de Melitón Lozano de la SEP: no hizo bien su trabajo (FOTOS)

Los diputados del PRI, PAN y Morena celebraron la salida de Melitón Lozano como titular de la Secretaría de Educación Pública, al considerar que se fue y no resolvió la demanda de los profesores, además de que su cese era algo ya esperado.

En su conferencia de prensa del día de ayer, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta reveló que recibió una notificación por parte del titular de la Secretaría de Educación Pública Melitón Lozano en donde comunica que dejará su cargo, por lo que el Ejecutivo dijo que está esperando su renuncia.

Esta renuncia dio la vuelta a la escena política poblana, por lo que varios diputados locales de distintos partidos como el de Morena Sergio Salomón Céspedes, el dirigente estatal del PRI Néstor Camarillo Medina y el coordinador de la bancada de Acción Nacional Eduardo Alcántara Montiel opinaron sobre la renuncia del todavía titular de la SEP Puebla

En su entrevista, el presidente del Congreso local Sergio Salomón Céspedes respaldó la decisión del gobernador y aunque le pareció desafortunada la destitución del ex presidente municipal de Izúcar de Matamoros, dijo que este viene a beneficiar las inquietudes que varios maestros en el estado han manifestado en los últimos días.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso y dirigente estatal del PRI Néstor Camarillo Medina fue más directo y aseguró que Melitón Lozano ya se había tardado en presentar su renuncia, pues los acontecimientos de los últimos días con el profesorado poblano habían evidenciado que su dependencia estaba en llamas y no se atendían las exigencias de los maestros.

“Creo que ya se había tardado el señor, le va a hacer mucho bien a Puebla que los maestros tengan un buen secretario, que pueda atender sus denuncias y sus demandas y que no pase lo que pasó el domingo; que se les pueda escuchar, que no los utilice como lo hizo este señor y bueno ojalá y llegue una buena persona”, sostuvo.

Mientras que el coordinador de la fracción panista Eduardo Alcántara Montiel advirtió que el gobernador tiene la facultad para decidir en lo referente a su gabinete estatal, pero dejó en claro que Lozano no había podido resolver las demandas que los profesores poblanos exigieron; y a la vez espera que esta decisión no afecte la renovación del secretario general de la sección 51 de la SNTE.

“El titular del Ejecutivo es libre de poner y remover a sus funcionarios, yo creo que más allá de que se vaya o no se vaya un funcionario hay que decir que no ha resuelto de fondo la demanda de los profesores, lo que se tiene que atender y espero que pronto las partes se pongan de acuerdo y se resuelva esto y esto no vaya a meter ruido en la renovación sindical que está en puertas”, opinó el panista.