No frenaré las asambleas informativas de la Reforma Electoral, aunque me dediquen primeras planas y conferencias: Nacho Mier (VIDEO)

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, señaló que no dejará de realizar asambleas informativas sobre la Reforma Electoral, a pesar de que le dediquen primeras planas o conferencias, tras haber encabezado un evento en Tepeaca.

El legislador federal reiteró la importancia de que se lleve a cabo una reestructuración del sistema electoral, a fin de reducir los costos de los partidos políticos y del INE.

? #Ahora | “No frenaré las asambleas informativas de la #ReformaElectoral aunque me dediquen primeras planas y conferencias”, asegura el coordinador de diputados federales de #Morena , @NachoMierV en #Tepeaca . pic.twitter.com/aUJ8Fedlws

En este sentido señaló el deber de los representantes emanados de Morena es el de informar a la sociedad sobre las acciones que se pretenden realizar, hecho que pretenden evitar algunos personajes.

De esta manera es que Mier Velazco afirmó que continuará llevando a cabo las asambleas informativas pese a los ataques a través de columnas periodísticas o conferencias.

"Hay quienes seguramente el lunes me van a dedicar líneas agata, ¿Qué son las líneas agata? son las primeras columnas los primeros periódicos, o nos van a dedicar conferencias, porque no les gusta que el pueblo se informe, porque están en contra de que el pueblo tenga el derecho a estar informado, porque no les gusta que el pueblo despedirte porque están acostumbrados a los convenios a los acuerdos en lo oscurito", declaró.