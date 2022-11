El estado no permitirá que normalistas de Teteles violen la ley: Barbosa (VIDEO)

El Gobernador del estado señaló que Teteles no es un lugar donde se viole la ley, por lo que están dialogando para finalizar el conflicto donde tomaron las instalaciones de la Normal Rural Carmen Serdán.

El gobernador Miguel Barbosa señaló que no se va a permitir que se viole la ley en la Normal Superior de Teteles, y además responsabilizó al subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro y al director de Educación Superior Mario Chávez, pues dijo que ellos buscan que no se cumpla la ley, pero el estado no lo va a permitir.

En rueda de prensa el mandatario mencionó que Teteles no es un lugar en el que se pueda violar la ley y se está dialogando para poder finalizar con el conflicto por el que se tomaron las instalaciones de la Normal Rural Carmen Serdán.



#Entérate | ?? El gobernador @MBarbosaMX señaló que no se va a permitir que se viole la ley en la Normal Superior de #Teteles. pic.twitter.com/H6nrr0LAjo

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 7, 2022

En este sentido acusó a los funcionarios federales Luciano Concheiro y Mario Chávez de estar detrás de este movimiento estudiantil y señaló que el gobierno de Puebla no lo va a permitir.

Hay que recordar que en días pasados el grupo de normalistas que tenía tomadas las instalaciones de la Normal Rural de aquel municipio empezó a hacer desfigures en vía pública y tomó las casetas.