Ex pareja acusa a dirigente municipal del PRI, Sebastián Orozco, de no pagar la pensión de su hija

El dirigente municipal del PRI, Sebastián Orozco fue denunciado por su ex pareja de no pagar la pensión alimenticia por la hija que ambos tuvieron, así lo hizo saber Raquel España, a través de sus redes sociales.

“Se responsable; paga tu pensión y no me bloquees, contesta si eres hombre y no macho” así lo reveló Raquel España en su cuenta de Facebook.