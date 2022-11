Reforma Electoral busca que el INE sea transparente y no costoso: Nacho Mier

El diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que el fondo en la reforma electoral es evitar que el Instituto Nacional Electoral (INE) siga siendo utilizado por algunos como un instrumento de control faccioso.

El legislador poblano indicó que dentro de Morena todos están a favor de que se cuente con un árbitro electoral más transparente y fortalecido, además de reducir el costo que tiene para los mexicanos.

"Nosotros queremos fortalecer el INE, queremos que no sea tan costoso, tan oneroso, que no ganen más, 200 funcionarios más de lo que gana el presidente de la República, que no dupliquen de organización y capacitación cerca de 3 mil millones de pesos, que los dos fideicomisos para beneficio de los altos directivos también desaparezcan y ahí nada más llevamos cuatro mil 500 millones de pesos”, declaró.