Estefan se esconde tras revelarse audioescándalo y la presunta compra de diputación pluri por 10 millones

El coordinador de los diputados locales priistas, Jorge Estefan Chidiac se ausentó de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que se realizó este día, a un día de se revelara un audio escándalo en donde el dirigente nacional del Partido, Alejandro Moreno, lo señala de haber comprado su diputación plurinominal.

El legislador priista prefirió mantenerse oculto ante los señalamientos que se han hecho en su contra por actos de corrupción para poder ocupar una diputación local.

En qué degradación ha entrado la política con #LordBrother… me parece increíble que vendan hasta las plurinominales; ya no es el más trabajador, el que más quiera la gente, el que lucha, sino el que tiene más dinero. ¡Es no tener honor ni dignidad! pic.twitter.com/COo6e8S3zA