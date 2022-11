Estefan niega compra de pluri; reta a Sansores a revelar todas sus conversaciones con Alito (VIDEO)

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Jorge Estefan Chidiac negó haber comprado su diputación plurinominal y retó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores a que publique las conversaciones que él sostuvo con el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno.

El legislador priista calificó como algo "estúpido" que haya pagado para poder obtener un curul en el Congreso local cuando él ya tenía una candidatura a diputación federal.

Aseguró que fue el propio líder nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, quien le pidió que dejará la postulación para ser legislador federal a cambio de una plurinominal en el Congreso local.

Estefan Chidiac indicó que sus intenciones eran mantenerse como aspirante a una diputación federal, ya que planeaba formar parte de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, sin embargo, ante la necesidad de tener un perfil de peso en la coordinación de la bancada local fue que accedió.

"Necesitaba mandar una gente con mucha mayor carrera política y con mucho mayor conocimiento legislativo y que si me gustaría dejar la diputación federal para irme a una local, cosa que a mí en un principio no me pareció", expresó.