Colectivos piden al Congreso aprobar Ley de Movilidad y Seguridad Vial (VIDEO)

El Senado tuvo contacto con el Congreso Local para darle los lineamientos y llevar a cabo las consultas en torno a la Ley de Vialidad, además de que le indicó que los foros no eran muy costosos, aseguró la activista Lydia Gambio del Colectivo Espacio FyL, por lo que señaló que con esto se exhibe la falta de voluntad política en el Poder Legislativo.

En rueda de prensa estuvieron presentes representes de colectivos y asociaciones de movilidad como Manu Vive AC, Colectivo Espacio FyL, Atilla Bisiklet, en donde coincidieron la poca voluntad del Congreso para hacer su trabajo en materia de vialidad.

En este sentido, dijo que se enteraron que el Senado de la República se puso en contacto con ellos para decirles cómo deben ser las consultas ciudadanas, resultando que no son muy complicadas de hacer y ni muy costosas, por el Congreso pensó como si fueran a hacer una consulta del INE.

“Lo que nos han dicho los legisladores es que se tiene que hacer una consulta ciudadana, pero lo que están pensando es una como si fuera del INE. Supimos que el Senado estuvo en contacto con ellos para darles lineamientos y estos sólo estipulan que sean abierta. De hecho, no es muy costosa y no es muy difícil hacerlas. Entonces esto pone en evidencia que no tienen voluntad política para legislar en este tema” señaló