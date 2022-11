El pueblo quiere una Reforma Electoral que reduzca los costos del INE: Nacho Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco recordó las intenciones del pueblo mexicano de que se generé una Reforma Electoral que permita reducir los costos del INE y una menor participación de la partidocracia.

El líder de la Cámara Baja refirió que se continúan los análisis por parte del grupo de trabajo que se conformó entre las Comisiones de Reforma Político- Electoral, Gobernación y Población y Puntos Constitucionales, ya que se están revisando 10 iniciativas, sin embargo, no se han tenido avances.

En este sentido adelantó que en caso de que para el 23 de noviembre no se genere un acuerdo o no se cuente con una propuesta, la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador se dictaminará en comisiones y se presentará ante el Pleno, por lo que cada quien tendrá que asumir sus responsabilidades.

“De no llegar a acuerdos, pues que cada quien vote en conciencia, conforme a su vocación democrática, conforme a si quieren o no un INE menos costoso, que no sea ofensivo, voluminoso, obeso, que deje de ser un templo de egolatrías donde lo que privilegian no es la vocación democrática, sino la adoración por el dinero y el proceso de selección también garantice que no haya la participación e injerencia directa de las partidocracias”, remarcó.