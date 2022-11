Leyes municipales de Ingresos deben de dar prioridad a temas de seguridad: Sergio Salomón (VIDEO)

El Congreso del Estado comenzará con la revisión de las leyes de ingresos municipales y que estas privilegien el destino de recursos para temas de seguridad, señaló el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El líder del Poder Legislativo indicó que este martes venció el plazo para que los presidentes municipales enviarán sus leyes de ingresos para que sean analizadas y aprobadas por parte de los legisladores.

En este sentido, Céspedes Peregrina señaló que algunas de ellas incluían el cobro del Derecho al Alumbrado Público, sin que todavía tuviera un número exacto de cuántas de ellas tenían dicha propuesta.

Céspedes Peregrina indicó que en las revisiones que se tendrán que hacer se supervisará que los ayuntamientos le den prioridad en sus gastos a la seguridad, ya que este debe de estar por encima de cualquier otro rubro.

Asimismo, recordó que el gobierno del estado ha asumido los temas de salud, de los cuales las administraciones municipales se han deslindado, por lo que señaló que estos no deben de buscar destinar dinero a temas como el de la pandemia contra el Covid-19.

“Todos los municipios tienen que estar privilegiando hoy por encima de cualquier cosa la seguridad, a diferencia del Estado que privilegia la seguridad y la salud, los municipios hoy en día no se hacen cargo de la salud, no le metan mucho tema Covid, ya no hay”, expresó.