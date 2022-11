Si no hay acuerdo antes del 23 de noviembre, se dictaminará reforma electoral de AMLO: Nacho Mier (FOTOS)

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco recordó las intenciones del pueblo mexicano de que se genere una Reforma Electoral que permita reducir los costos del INE y una menor participación de la partidocracia.

El también coordinador de los legisladores de Morena, refirió que se ha continuado con el análisis de las 107 iniciativas en materia político-electoral que se han presentado, siendo esta labor del grupo de trabajo que se conformó con integrantes de las comisiones de Reforma Político-Electoral, Gobernación y Población y Puntos Constitucionales, sin embargo, hasta el momento no se tienen avances.

Ante este panorama, Mier Velazco señaló que en caso de que no se concrete una propuesta a más tardar el 23 de noviembre, se presentará la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se dictamine en comisiones y se presente ante el Pleno.

“De no llegar a acuerdos, pues que cada quien vote en conciencia, conforme a su vocación democrática, conforme a si quieren o no un INE menos costoso, que no sea ofensivo, voluminoso, obeso, que deje de ser un templo de egolatrías donde lo que privilegian no es la vocación democrática, sino la adoración por el dinero y el proceso de selección también garantice que no haya la participación e injerencia directa de las partidocracias”, manifest ó.

De igual manera el diputado poblano detalló que ya se encuentran trabajando en un plan B en caso de que no se obtengan los votos necesarios para su aprobación, ya que el objetivo es lograr una democracia más efectiva y reducir sus costos.

Esto al indicar que en caso de que el tema se posponga para el próximo año se complicará más, ya que habrá una gran efervescencia político-electoral, recordando que ya van casi 200 días desde que el Ejecutivo Federal envió su reforma.

“Lo vamos a hacer como con la Eléctrica, nosotros no mentimos ni tenemos un as bajo la manga ni lo sacamos de la chistera nada, nosotros hablamos con la verdad, lo saben los coordinadores, yo se los he expresado, tenemos la máxima voluntad, lo hemos venido haciendo, ya son casi 200 días desde que se presentó la iniciativa de reforma por parte del Presidente y quieren más tiempo, no, ya no hay tiempo, el tiempo es ahora porque si no el próximo año ya va a haber plena efervescencia político-electoral y se va a complicar aún más”, apuntó.