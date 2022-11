Nacho Mier advierte que elección de consejeros electorales no se negociará (FOTOS)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco advirtió a los partidos de oposición que la elección de consejeros electorales no está a negociación como parte de la Reforma Electoral, por lo que es mejor que ni se atrevan a pedir cuotas.

Desde el municipio de Zacatlán, el coordinador de la mayoría en San Lázaro mandó el mensaje a los partidos tradicionales al decir que los nuevos consejeros electorales serán votados democráticamente y hasta podrían llegar a ser insaculados.

Insistió en que no habrá más cuotas partidistas con los próximos consejeros, por lo que advirtió a los diputados de oposición que Morena no se atreverá a regresar a las prácticas del pasado.

“Los consejeros electorales no serán producto de las cuotas de los partidos políticos. No queremos otro Lorenzo Córdova que su patrón no sea el pueblo de México”, dijo el diputado federal.