Gobierno de Lalo es omiso para atacar la venta irregular de alcohol, hay muchos casos: Alcántara

El coordinador de la bancada del PAN Eduardo Alcántara consideró que el Ayuntamiento de Puebla ha sido omiso en el tema de la venta irregular de alcohol en la ciudad, toda vez que, tras el escándalo del salón Country, han salido a la luz más casos de este tipo que han sido denunciados en varias colonias de la capital poblana.

En entrevista, el panista advirtió que no se está atendiendo debidamente las denuncias que se generan en redes sociales para frenar la venta ilegal en la capital poblana, por lo que le corresponde al ayuntamiento de Puebla, a través de la Dirección de Normatividad, trabajar más y no sólo andarse tomando fotos para quedar bien ante los medios y no dar resultados a la ciudadanía.



“Yo veo omisión en la administración municipal y si la autoridad dice que no es cierto pues que nos muestre lo contrario, que nos vaya demostrando que ya no hay alcohol en las calles. Agradezco que se haya hecho una visita a Granjas San Isidro como lo comentaron, aunque el problema es que las fotos que tomaron se puede ver que todavía hay alcohol. Entonces, pareciera que es para cumplir ante los medios, pero hay que cumplir ante los ciudadanos”, señaló.



En este sentido, dijo que en las últimas semanas ha recibido varias denuncias de vecinos de colonias como Chapultepec, el Centro Histórico y Balcones del Sur debido a que acusan que se vende alcohol de manera irregular y adelantó que reunirá todas las quejas y las dará a conocer públicamente.



“Desafortunadamente, lo que pasó en el salón Country como que destapó la punta del iceberg de todo un problema social que hay en el municipio y que requiere de mucha atención por parte del ayuntamiento de Puebla, ya sea que sea atendido por Eduardo Rivera o que dé la indicación a la Dirección de Normatividad”, sostuvo el coordinador de la fracción de Acción Nacional.



Finalmente, adelantó que presentará una iniciativa en el Congreso local para sancionar tanto a los funcionarios públicos que sean omisos ante la venta irregular de alcohol, así como a los mismos ciudadanos que ejecuten estas acciones, toda vez que no sólo se está incurriendo en una ilegalidad, sino que también expone la vida de los consumidores que adquieren el producto y por lo tanto pueden atentar contra su salud.