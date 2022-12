Nacho Mier aclara que Reforma Electoral se votará la próxima semana y no hasta abril del 2023 (VIDEO)

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco aclaró que la Reforma Electoral se votará la próxima semana y no hasta abril de 2023, tras haberse tergiversado el tema.

Una vez más @reformanacional tergiversa una declaración. El proceso legislativo de la reforma electoral sigue. NO SE TRASLADA AL 2023. Lo que yo dije fue que la fecha límite para una reforma electoral es el 3 de abril, no que ese día se vaya a votar. No inventen. pic.twitter.com/IV80h4a4Bo