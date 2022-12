Discusión de la Reforma Electoral se realizará la próxima semana: Nacho Mier (VIDEO)

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco aclaró que será el próximo 6 de diciembre cuando se inicie la discusión de la Reforma Electoral, mientras que en abril será la fecha límite para la selección de los cuatro nuevos consejeros del INE.

A través de redes sociales, el legislador poblano realizó aclaraciones sobre el tema después de que fue tergiversado, indicando que se mantiene la misma fecha para abordar la iniciativa en materia política – electoral.

Una vez más @reformanacional tergiversa una declaración. El proceso legislativo de la reforma electoral sigue. NO SE TRASLADA AL 2023. Lo que yo dije fue que la fecha límite para una reforma electoral es el 3 de abril, no que ese día se vaya a votar. No inventen. pic.twitter.com/IV80h4a4Bo