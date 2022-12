Es una fiesta cívica, no estoy en horario laboral, así responde el Dr. Martínez a panistas (VIDEO)

Los secretarios de Salud, José Antonio Martínez García y la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo retaron a la oposición a mostrar pruebas sobre el presunto uso de recursos públicos en la marcha de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizó.

El funcionario estatal afirmó que su participación en la movilización se dio fuera de un horario laboral, indicando que en la Cuarta Transformación se tienen prácticas distintas a las usadas por el PRIAN.

Por ello es indicó que las acusaciones de irregularidades en la realización de la marcha, tendrán que ir acompañadas de pruebas que las sustenten.

"Está es una fiesta cívica, no estoy en horario laboral y si tienen pruebas por supuesto que las presenten, no van a tener pruebas porque nosotros no somos así", declaró.