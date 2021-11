Un día de trabajo tenía uno de los policías detenidos por la FGE en Tecamachalco

El pasado 19 de noviembre fue el primer día como policía municipal de Luis Felipe Ramírez, de 22 años de edad, con ilusión ingresó al turno nocturno e inmediatamente fue enviado al zócalo de Tecamachalco por una solicitud de refuerzo; posteriormente fue detenido por las autoridades y ahora lo están involucrando en el homicidio de los tres agentes ministeriales, aunque ni siquiera estuvo presente cuando ocurrieron los hechos.

Esto fue narrado por parte de la señora Eloísa Herrera, madre de Luis Felipe, quien, con lágrimas y estrechándose sus manos continuamente, contó que su hijo fue uno de los 12 policías municipales aprehendidos en Tecamachalco por el homicidio de los ministeriales Adrián, Guillermo y Miguel aquella noche del pasado viernes.

Doña Eloísa, quien fue entrevistada en las afueras del Centro de Justicia Penal de Puebla, explicó que fue enviada a este recinto judicial porque así le mencionaron desde el C5, sin embargo, minutos después de que llegó al inmueble ubicado en la 11 Sur, le revelaron que en realidad su hijo se encuentra privado de su libertad hasta Tepexi de Rodríguez.

Esto provocó el enojo y, sobretodo, la preocupación de la señora Eloísa, quien al borde del llanto les exigió a las autoridades que le brinden información sobre dónde está su hijo, pues la única persona que lo ha visto ha sido su esposo el día lunes, donde le pudo dar ropa y un poco de alimento, pues desde que fue detenido vestía el uniforme de la corporación.

Ahí Doña Eloísa dijo que su esposo le contó de las pésimas condiciones en las que se encuentra Luis Felipe, pues le mencionó que su hijo estaba golpeado y, además, lo están presionando para que firme un presunto acuerdo, mismo que podría involucrarlo en el homicidio de los ministeriales, a pesar de que no participó en este hecho.

“No se me hace justo lo que están haciendo con él cuando apenas tenía un día de trabajo, lo único que quiero saber es en dónde está mi hijo y por qué nos tienen así, con un día de trabajo no le pueden sembrar tantas cosas, como padres están siendo muy injustos con nosotros, desde el viernes no me han dejado verlo, lo golpearon, mi hijo no tuvo nada que ver con eso”, dijo con lágrimas Eloísa Herrera.