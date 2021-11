Recuerdan el día que Moreno Valle mandó a levantar a López Díaz

El periodista Javier López Díaz confesó al columnista, Alejandro Mondragón, el levantón que sufrió por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, con el fin de frenar los reportes que emitía sobre inseguridad en Puebla.

“Efectivamente, me subieron a una camioneta –salía del programa de radio- dieron de vueltas por varias calles, en medio de ofensas y amenazas.

“En verdad, lo que me causó alarma fue que tenían el itinerario de mi hija (estudiaba en la Ciudad de México) hora de entrada y salida de su casa, universidad y hasta cómo iba vestida en distintos momentos; me enseñaron las fotos”.

“Después me dejaron ir, pero poco me importaron las amenazas contra mi persona, me alarmaron que podían dañar a mi hija”.