VIDEO: “No queremos mansiones, aunque sea tres cuartitos”, doña Gudelia clama ayuda tras explosión en Xochimehuacan

Habitantes de San Pablo Xochimehuacan reclamaron al gobierno del estado falta de apoyo tras la explosión de una toma clandestina en la zona.

“Estar arrimados, pues como que no. No queremos mansiones, aunque sea tres cuartitos”, pide Doña Gudelia al gobierno del estado una casa tras la explosión en #Xochimehuacan pic.twitter.com/0Jp7T6xCvM

En entrevista para CAMBIO, la señora Gudelia señaló que no han recibido apoyo de las autoridades estatales, por lo que solicitó al gobernador Miguel Barbosa Huerta ayuda para reconstruir su vivienda.

“Que el gobierno nos ayude a hacer nuestras casitas, que el gobernador se ponga en el pecho y nos ayude, no queremos mansiones, aunque sea unos tres cuartitos para ya venirnos a vivir” dijo

Asimismo, la señora Guadalupe Muñoz solicitó que su casa no sea demolida, pues aseguró que ha sido su patrimonio desde hace muchos años.

“Queremos reconstrucción no reubicación”, dice la Guadalupe Muñoz después de perder su casa en la explosión en #Xochimehuacan pic.twitter.com/qu0G6jsyXV

“La casa no las están regalando, yo sé que no es culpa del gobierno, pero los somos dueños, tenemos escrituras, no queremos nada, solo que nos dejen nuestra vivienda”.