Mototaxis, vinculados con el crimen organizado y huachicol

La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Elsa María Bracamonte González sentenció que los mototaxis no se van a regularizar totalmente en todo el estado, además de que apuntó que es una práctica que está vinculada al crimen organizado y al huachicol.

En entrevista para Radio Oro, la funcionaria estatal comentó que con la nueva Ley de Transporte no regresan los mototaxis, pues expresó que están prohibidos y así seguirán en zonas donde no se tenga un estudio previo de operación, mismo que deberá ser solicitado por las autoridades municipales.

"Los mototaxis no regresan, la nueva Ley no prevé un regreso, hay una confusión porque no se ha leído bien la ley, están prohibidos y seguirán siendo de uso para zonas en las que se requieran previo a un estudio técnico no bajo otra circunstancias", dijo.