Aumentan intentos de 'levantones' a jovencitas en Izúcar; van tres casos en un mes

En menos de un mes se han presentado tres casos de intento de "levantón" a jovencitas del municipio de Izúcar de Matamoros, en el último estuvieron a punto de subirla a un vehículo rojo la noche de este martes.

La jovencita al sentirse acorralada entró en pánico y empezó a correr, afortunadamente no pasó a mayores pero coincide con otros casos que se han presentado en otros puntos del municipio.

"Acudí a poner la denuncia pero como siempre no me hicieron caso, voy a solicitar los videos de las dos cámaras que están instaladas en los semáforos, todas las que tenemos hijas y hasta nosotras peligramos tenemos que levantar la voz en días pasados mire una publicación similar esto no puede seguir pasando" agregó la madre.