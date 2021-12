Betza cumple 11 meses de que desapareció en su motoneta y no hay ninguna pista de ella

“Ha sido un proceso doloroso, yo por mi propia cuenta he buscado a mi ‘Betza’, es difícil explicar el dolor de una madre que no sabe nada de su hijo”, narró Blanca Gallardo, madre de Betzabé Alvarado; la joven que fue vista por última vez en Villa Frontera hace 11 meses y que hasta la fecha no se ha tenido información de su paradero, incluso su caso estuvo a punto de quedar en el olvido por la Fiscalía de Puebla, pues dejaron de buscarla.

Fue la tarde del pasado 13 de enero del año en curso, que se vio por última vez a Betzabé Alvarado Gallardo, de 22 años de edad, cuando partió a bordo de su motoneta hacia la Central de Abasto junto con su amiga, Fabiola Narváez, sin embargo, ninguna de las dos regresó a casa y con ello empezó el calvario para sus familias y para sus ‘hijitas’, pues ambas son madres de familia.

El próximo lunes 13 de diciembre se cumplirán once meses de la desaparición de ambas jóvenes, pero en dicho tiempo ni siquiera se ha tenido alguna pista sobre dónde puedan estar o quién las podría tener privadas de su libertad; por este motivo, CAMBIO entrevistó a la mamá de Betzabé Alvarado, quien a punto de derramar lágrimas narró que todo este proceso ha sido un calvario.

Blanca Gallardo atendió la llamada de esta casa editorial justo cuando estaba saliendo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mencionó que dicha dependencia al principio cuando se reportó la desaparición de Betzabé y su amiga Fabiola, emprendieron acciones de búsqueda para localizarlas, sin embargo, éstas no tuvieron seguimiento y hasta fueron dejadas en el olvido.



“Se retomará el caso de mi hija y de Fabiola, se empezaron a retomar las acciones desde hace una semana porque pues ya lo habían dejado casi casi en el olvido, ya el personal ya no se veía por el rumbo en donde desaparecieron, a Dios gracias que se retomó el caso, fue por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión de Búsqueda, esperemos que ya las puedan encontrar”, dijo Blanca Gallardo.



Mencionó que a punto de cumplirse un año de la desaparición de Betzabé ha sido un proceso doloroso, pues Blanca refirió que todos estos días y a todas horas ha sentido un vacío por no saber en dónde o con quién podría estar su hija, además de que ha tenido que trabajar horas extras para solventar los gastos de la casa y también costear la búsqueda que por su propia cuenta ha estado realizando.



“Esto es muy difícil, doloroso, angustiante, de no saber si están bien, en dónde podrían estar, yo sigo mi búsqueda de forma personal, he ido a muchos lugares para ver si ahí podría estar mi hija, también he tenido que trabajar porque si no, no salen los recursos para buscar a Betzabé, de mantener la casa, a mi hijo”, dijo entre lágrimas.



Finalmente la señora Blanca Gallardo mencionó que no perderá las esperanzas hasta encontrar a Betzabé, continuamente, si no es que todos los días, a través de sus redes sociales postea una imagen de su hija, con su descripción física, la ropa que llevaba puesta y señas particulares con el fin de tener información para saber en dónde pueda estar pero sobretodo, para que no quede en el olvido, pues en Puebla son más de tres mil personas que han sido reportadas como desaparecidas y que hasta la fecha no han logrado regresar con sus familias.